Ônibus 100% elétrico e superarticulado já está circulando no Eixo Anhanguera; saiba detalhes

Véiculo é equipado com ar-condicionado e wi-fi e é capaz de transportar até 200 passageiros

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2025

Modelo Attivi Express, em funcionamento no Eixo Anhanguera. (Foto: Divulgação/ Metrobus)

O novo ônibus elétrico superarticulado da Metrobus, empresa responsável pelo transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, já está circulando pelo Eixo Anhanguera.

Chamado de Attivi Express, o modelo possui 23 metros de comprimento e já começou a circular na capital goiana, sendo o primeiro do tipo a transitar pelo município.

O veículo é equipado com ar-condicionado inteligente, wi-fi e piso com acabamento amadeirado, sendo capaz de transportar até 200 passageiros por viagem.

Conforme anunciado pela Metrobus, o modelo será utilizado em horários e linhas com maior demanda. No entanto, a expectativa é que veículos de outras marcas e tamanhos cheguem para complementar a operação.

Ainda de acordo com a empresa, a previsão é que, até o próximo ano, toda a frota que opera nos corredores do Eixo Anhanguera seja elétrica.

Vale destacar que a compra do novo ônibus foi viabilizada por meio de recursos do Governo de Goiás, das concessionárias que operam o sistema e também do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Governo Federal.

