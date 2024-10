França, Alemanha e Estados Unidos serviram de inspiração para construção de Goiânia

Desenho da capital foi projetado na década de 1930, pelo arquiteto Attílio Corrêa Lima

Augusto Araújo - 12 de outubro de 2024

Imagem mostra foto aérea da cidade de Goiânia. Nela, é possível ver vários apartamentos e várias árvores na região. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Goiânia completa 91 anos no próximo dia 24 de outubro. Mesmo tendo uma história bastante conhecida e estudada por diversos pesquisadores, ainda existem alguns “mitos” que permeiam o ideário popular em relação à cidade. Um dos mais conhecidos é o de que o formato da capital teria sido inspirado na imagem de uma santa.

Isso porque, ao olhar o desenho da Praça Cívica com as avenida Araguaia, Tocantins e Paranaíba, é formada uma imagem triangular com uma aparente auréola, se confundindo com a silhueta do manto de Nossa Senhora Aparecida.

Contudo, a semelhança visual é mera coincidência. Conforme mostram estudos de pesquisadores, essa interpretação não corresponde às intenções do arquiteto Attílio Corrêa Lima, responsável pelo projeto da cidade.

O urbanista concebeu o desenho de Goiânia inspirado em três localizações internacionais: Karlshuge na Alemanha; Versalhes, na França; e Washington, nos Estados Unidos.

Assim, o planejamento de Attílio era de criar a cidade dividida em setores que convergiam no Centro da capital – algo que foi colocado em prática de forma mais notável em Brasília (DF), anos depois, pelo arquiteto Lúcio Costa.