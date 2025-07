Truques simples para reduzir a conta de energia no final do mês

Gabriella Licia - 03 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Com o aumento constante na conta de energia, encontrar formas de economizar se tornou uma necessidade para muitas famílias. A boa notícia é que pequenos ajustes no dia a dia fazem diferença significativa no valor da fatura ao final do mês — e o melhor: sem abrir mão do conforto.

Além de aliviar o bolso, essas mudanças também contribuem para um consumo mais consciente e sustentável. Desde escolhas na hora do banho até o uso inteligente da iluminação, cada detalhe pode influenciar no seu gasto energético.

Se você quer reduzir sua conta de luz sem complicação, confira agora 6 truques simples que funcionam de verdade na hora de diminuir a conta de energia:

1. Aproveite os horários de menor tarifa

Se você possui um plano de energia com tarifa branca, aproveite para usar eletrodomésticos mais pesados fora dos horários de pico. Isso inclui máquinas de lavar, ferro elétrico e micro-ondas. A diferença no valor cobrado pode ser significativa.

2. Mude o chuveiro para o modo verão

Mesmo nos dias mais frescos, usar o chuveiro no modo “verão” reduz drasticamente o consumo de energia, já que o aparelho exige menos esforço para aquecer a água. E, se possível, reduza o tempo de banho, pois cada minuto conta.

3. Tire da tomada o que não estiver em uso

Carregadores, micro-ondas, air fryer, TV… muitos aparelhos continuam consumindo energia mesmo em modo stand-by. Criar o hábito de desconectar o que não está sendo usado pode representar uma boa economia mensal.

4. Priorize a luz natural durante o dia

Abra as janelas, use cortinas leves e posicione móveis de forma a aproveitar melhor a iluminação natural. Assim, você evita acender lâmpadas desnecessárias, especialmente nos períodos mais quentes do dia, e economiza na conta de energia.

5. Use lâmpadas de LED

Trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por LEDs é um investimento que vale a pena. Elas consomem até 80% menos energia e duram muito mais, o que representa economia dupla: na conta e na reposição.

6. Evite abrir a geladeira várias vezes

Cada vez que a geladeira é aberta, o motor precisa trabalhar mais para recuperar a temperatura interna. Planejar as refeições e pegar tudo o que precisa de uma só vez ajuda a reduzir esse esforço e o gasto excessivo na conta de energia.

