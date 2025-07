6 séries que você precisa assistir agora mesmo na Netflix

Com estreias aguardadas, temporadas novas de sucessos e produções que já viraram assunto, o catálogo segue entregando entretenimento de qualidade

Gabriella Licia - 05 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Anastasia Shuraeva)

Se você está procurando aquela série que prende do início ao fim, a Netflix está recheada de novidades imperdíveis.

Com estreias muito aguardadas, temporadas novas de sucessos mundiais e produções que já viraram assunto nas redes sociais, o catálogo segue entregando entretenimento de qualidade para todos os gostos.

Para facilitar a sua escolha, listamos algumas séries que valem o play agora mesmo. Seja para maratonar sozinha no fim do dia ou curtir em boa companhia, elas são um acerto e tanto. Tem suspense, drama, ação e até um toque de crítica social. Confira abaixo!

6 séries que você precisa assistir agora mesmo na Netflix:

1. Round 6 – 3ª temporada

Um dos maiores fenômenos da Netflix está de volta com uma temporada inédita. A trama sul-coreana, que mistura crítica social com jogos brutais de sobrevivência, retorna com novos desafios, personagens e dilemas ainda mais intensos.

2. Bebê Rena (Baby Reindeer)

Essa minissérie impactante baseada em uma história real chocou o público ao explorar os limites entre assédio, trauma e vulnerabilidade. São apenas 7 episódios, mas cada um deixa uma marca profunda. Imperdível para quem gosta de dramas densos e atuações impecáveis.

3. O Problema dos 3 Corpos

Dos criadores de Game of Thrones, essa ficção científica chinesa adaptada para o ocidente mistura teoria quântica, invasão alienígena e decisões humanas catastróficas. É uma montanha-russa intelectual e visual.

4. Sweet Tooth – 3ª temporada

A adorável série pós-apocalíptica chega à reta final com emoção de sobra. A história do menino-cervo Gus continua encantando, agora com mais perigos, respostas e redenções.

5. O Agente Noturno (The Night Agent)

Suspense político envolvente, cheio de reviravoltas, perseguições e conspirações. Ideal para quem gosta de ação com trama inteligente e episódios viciantes.

6. Uma Advogada Extraordinária

A produção sul-coreana acompanha uma advogada brilhante no espectro autista. Com leveza, emoção e mensagens poderosas, é uma série que emociona e inspira.

Escolha sua favorita, prepare o sofá — e boa maratona!

