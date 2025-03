Empresários de Goiânia aproveitam fortes chuvas para gelar cerveja: ‘caiu do céu’

"Neve" registrada na capital causou cena inusitada

Natália Sezil - 12 de março de 2025

Empresários usaram granizo para gelarem latas de cerveja. (Foto: Reprodução/Instagram)

As fortes chuvas registradas em Goiânia na última segunda-feira (10) foram vistas por dois empresários como uma oportunidade de “adiantar o happy hour”, causando uma cena inusitada.

No registro que viralizou nas redes sociais, os sócios Maykon Douglas e Marcos Dimitry mostram o granizo acumulado no chão, em frente ao escritório em que trabalham, no Parque Amazônia, região Sul da capital.

A reação inicial é de surpresa e receio, à medida que eles dizem que “nevou” na capital e comentam que “acabou o carro”, que, recém lavado, pode sofrer estragos com as pedras de gelo.

Apesar disso, o cenário logo muda, assim que surge a ideia de “unir o útil ao agradável”.

Aos risos, os amigos decidem enterrar latas de cerveja no granizo, para gelá-las. “Dois minutinhos tá só o ouro”, proclama Maykon.

O registro ainda conta com uma brincadeira, com o empresário dizendo: “do tanto que o gelo tá caro, tô achando que vou estocar. Será que dá para colocar na caixinha?”.

O goianiense conclui com um ditado popular, um pouco adaptado. “É aquela história: se a vida te der limões, faça uma limonada. Mas a gente fez um cozumel, e bem geladinho”.

