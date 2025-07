Neo Química lança curso de especialização com oportunidade de contratação em Goiânia

Selecionados receberão auxílio internet durante período

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2025

Líder em medicamentos no Brasil, a Neo Química, em parceria com a Alicerce Educação e o Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo), lançou curso gratuito de formação em atendente de farmácia com oportunidades de contratação em Goiânia.

A iniciativa faz parte da segunda edição do projeto Educadora, que visa oferecer formação profissional gratuita e 100% online para o cargo de atendente de farmácia.

No total, estão sendo disponibilizadas 100 vagas, destinadas as pessoas maiores de 18 anos, para as seguintes localidades: região Metropolitana de Belo Horizonte, Goiânia, interior de SP (Campinas, Sumaré, Americana, Limeira, Araraquara, Jundiaí, São José do Rio Preto e Atibaia), Vila Velha e Vitória, ambas no Espirito Santo.

Os interessados em pleitear uma das oportunidades devem acessar o formulário por meio do site da Neo Química.

Os selecionados receberão auxílio internet durante o período do curso e terão a oportunidade de serem contratados pelo Grupo DPSP.

“Acreditamos que uma vida saudável vai além de medicamentos. Com a Ação Educadora, queremos transformar a vida de jovens por meio da educação, ajudando-os a enxergar um futuro com mais otimismo e menos dores de cabeça”, afirma Jeandré Cohen, diretor executivo da Neo Química, unidade de negócios de Similares e Genéricos da Hypera Pharma.

