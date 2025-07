Nomes de pets queridinhos entre os brasileiros em 2025

Se você acha difícil escolher o nome de um filho, experimente nomear um pet em 2025

Anna Júlia Steckelberg - 07 de julho de 2025

Imagem mostra um cachorro atrás de uma grade (Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio/Subvisa/Nelson Duarte)

Dar nome a um novo companheiro de quatro patas sempre foi um momento especial. Mas em 2025, a escolha ganhou ainda mais camadas: além de expressar afeto, o nome do pet virou um reflexo direto da cultura pop, das redes sociais e até das playlists de música do tutor.

Um levantamento recente revelou os nomes de cães e gatos mais populares entre os brasileiros este ano. E a lista mostra que criatividade, bom humor e uma pitada de modismo seguem em alta.

Os nomes mais populares do ano:

Entre os cães, Luna, Mel e Thor seguem como líderes absolutos. Mas nomes como Max, Bob, Kiwi e até Cookie vêm crescendo, especialmente entre tutores mais jovens e conectados.

No universo felino, os destaques são Simba, Tom, Nina e os recém-chegados Ozzy e Zendaya, sim, a atriz virou nome de gato!

De acordo com especialistas em comportamento animal, o nome do pet muitas vezes reflete o estado emocional e até a fase da vida do tutor. E em 2025, a cultura digital tem sido o maior “influencer” dessas escolhas.

Personagens de filmes e séries como Loki, Elsa e Buzz se tornaram febre. Já no campo da música, nomes como Anitta, Beyoncé e até Neymar (sim, ele virou nome de cachorro!) aparecem com força.

E como não podia faltar, os memes e apelidos carinhosos também marcam presença: Pipoquinha, Fofuxo e Tigrão são escolhas divertidas que refletem o bom humor dos brasileiros.

Como escolher o nome ideal?

Prefira nomes curtos (1 ou 2 sílabas);

Evite nomes que soem como comandos (“Não”, “Senta”);

Observe a personalidade e aparência do pet;

Teste a sonoridade com chamadas reais;

Pense se o nome ainda fará sentido daqui a alguns anos.

