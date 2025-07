Onde assistir Goiás x Criciúma pela Série B nesta terça-feira (08)

Esmeraldino volta a campo após vitória dramática na última rodada

Augusto Araújo - 07 de julho de 2025

Goiás recebe o Criciúma pela Série B. (Foto: Reprodução/Instagram)

Respirando aliviado após dois tropeços, o Goiás volta a campo pela Série B nesta terça-feira (08), para enfrentar o Criciúma, em partida válida pela 15ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h30 no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia. Luciano da Silva Miranda Filho comandará a equipe de arbitragem.

O Esmeraldino vem de uma vitória fundamental para se manter na briga pela liderança do campeonato. Jogando em Chapecó, superou a Chapecoense por 2 a 1.

Além disso, o triunfo veio com ares dramáticos. Isso porque os donos da casa saíram na frente, com Rafael Carvalheira, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Assim, o Alviverde brigou durante toda a partida para empatar o jogo, mas o gol não veio até os 43 da segunda etapa. Após marcação de pênalti, o goleiro Tadeu deixou tudo igual para o Goiás.

Por fim, foi apenas aos seis minutos dos acréscimos que Anselmo Ramon balançou as redes e decretou o 2 a 1 no resultado final.

Dessa forma, o Esmeraldino subiu se encontra na vice-liderança da Série B, com 29 pontos – um atrás do líder Coritiba – com um jogo a menos.

Luta para não cair

Já o Tigre não foi bem na última rodada e perdeu para o Avaí em um dos maiores clássicos de Santa Catarina.

O Leão da Ilha saiu na frente com Barreto, aos 11 minutos, mas o Criciúma empatou sete minutos depois, com Jhonata Robert.

Porém, aos 42 minutos da segunda etapa, Thayllon Roberth marcou mais um para o Avaí, decretando o placar final de 2 a 1.

Com isso, o Criciúma se encontra em 16º lugar na Série B, com 16 pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento. O Leão da Ilha, por outro lado, está em 4º, com 24 pontos até o momento.

Onde assistir Goiás x Criciúma pela Série B nesta terça-feira (08)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo. Além disso, a plataforma do Kwai também exibirá a partida.

