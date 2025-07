Aberto processo seletivo com diversas vagas e benefícios em Goiânia

No total, estão sendo ofertadas 10 oportunidades e selecionados terão carga horária de 40 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2025

Hospital Estadual da Mulher (HEMU), em Goiânia. (Foto: Ana Cléia Souza – IGH)

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo emergencial do Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, com diversas vagas disponíveis.

No total, estão sendo ofertadas 10 oportunidades para o cargo de auxiliar de limpeza.

Os interessados devem cadastrar o currículo, com o título da vaga, por meio do site www.hmtj.org.br ou entregá-lo presencialmente no Hemu. O prazo vai até o dia 15 de julho.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), as oportunidades também contemplam pessoas com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os selecionados terão uma remuneração de R$ 1.518 mil, uma carga horária semanal de 40 horas, além de acréscimo de insalubridade, alimentação na unidade e prêmio de incentivo.

