Brasileiros devem ficar atentos com novas regras para Prova de Vida do INSS em 2025

Essa checagem é essencial para combater fraudes e garantir que os recursos públicos sejam destinados corretamente a quem tem direito

Pedro Ribeiro - 15 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir o pagamento de aposentadorias, pensões e diversos auxílios a milhões de brasileiros.

E para manter esse sistema funcionando de forma justa e segura, existe uma exigência fundamental: a Prova de Vida.

Em 2025, as regras desse procedimento passaram por mudanças importantes que prometem mais praticidade e segurança para os beneficiários.

A Prova de Vida é um procedimento obrigatório realizado pelo INSS para confirmar que o beneficiário está vivo e, assim, manter o pagamento do benefício ativo.

Com o passar dos anos, o INSS vem modernizando esse processo.

Desde 2023, o uso de tecnologia e cruzamento de dados entre órgãos públicos tem diminuído a necessidade de o segurado sair de casa.

Uma mudança importante, especialmente para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.

Quem deve fazer a Prova de Vida em 2025?

Em 2025, continuam obrigados a fazer a Prova de Vida todos os beneficiários que recebem algum pagamento regular do INSS. Isso inclui:

Aposentados

Pensionistas

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada)

Pessoas que recebem auxílio por incapacidade temporária

Brasileiros residentes no exterior

Ou seja, se você recebe qualquer benefício previdenciário, independentemente do valor, deve prestar atenção às novas regras.

Prazos da Prova de Vida em 2025

O prazo para fazer a Prova de Vida começa a contar a partir do mês de aniversário do beneficiário.

A partir daí, há um período de até 10 meses para concluir o processo.

Para evitar esquecimentos, o INSS envia notificações por diversos meios:

Aplicativo Meu INSS

Portal gov.br

SMS pelo número oficial 28041

E-mails cadastrados

Cartas físicas para o endereço do beneficiário

Como realizar a Prova de Vida em 2025

O INSS oferece diferentes formas de fazer a Prova de Vida, pensando na inclusão digital e na praticidade para os segurados.

Veja abaixo as opções disponíveis:

Prova de Vida automática

Se você realizou recentemente alguma atividade registrada em bases públicas, como:

Movimento bancário

Vacinação no SUS

Declaração de Imposto de Renda

Renovação de documentos como CNH ou passaporte

Então, sua Prova de Vida pode ser validada automaticamente, sem que você precise fazer nada. O INSS identifica essas ações e reconhece que o beneficiário está vivo.

Prova de Vida digital

Se você não teve atividades recentes validadas, pode fazer a comprovação usando o aplicativo Meu INSS ou o portal gov.br. O passo a passo é simples:

Acesse o aplicativo ou site Clique em “Prova de Vida” Permita o uso da câmera Faça o reconhecimento facial diretamente no app

Essa é uma opção prática para quem tem internet e já cadastrou biometria em algum sistema público.

Prova de Vida presencial

Quem preferir ou não conseguir realizar o processo online pode fazer a Prova de Vida de forma presencial:

No banco onde recebe o benefício

Nas agências do INSS, com agendamento prévio

Prova de Vida por procuração ou visita domiciliar

Pessoas com dificuldade de locomoção podem contar com alternativas:

Procuração : o procurador deve estar cadastrado e apresentar documentos e laudo médico, se necessário.

Visita domiciliar: pode ser solicitada pelo telefone 135 ou pelo app Meu INSS, mediante apresentação de laudo que comprove a impossibilidade de deslocamento.

O que acontece se você não fizer a Prova de Vida?

Quem não realizar a Prova de Vida dentro do prazo enfrentará as seguintes consequências:

Recebimento de notificações de alerta

Bloqueio temporário do benefício

Cancelamento definitivo, caso a situação não seja resolvida

A boa notícia é que, se o benefício for bloqueado, ele pode ser reativado a qualquer momento após a regularização.

Como consultar o status da sua Prova de Vida?

Para saber se está tudo certo com a sua Prova de Vida, consulte um dos canais oficiais:

Aplicativo Meu INSS

Site meu.inss.gov.br

Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h)

Agências bancárias parceiras

E para quem mora no exterior?

Brasileiros que vivem fora do país também devem seguir as regras do INSS, com algumas particularidades. As opções disponíveis são:

Atendimento em consulados ou embaixadas

Envio de atestado de vida com tradução juramentada e reconhecimento oficial

Envio de documentos pelos correios

Procedimento por videoconferência, quando autorizado

As exigências podem variar conforme acordos entre o Brasil e o país onde o beneficiário vive.

Dicas para evitar problemas com a Prova de Vida

Anote o prazo máximo no seu calendário

Mantenha seus dados atualizados no Meu INSS e no CadÚnico

Ative as notificações do aplicativo

Cadastre um procurador de confiança, se necessário

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 135

Ficar atento às novas regras do INSS é fundamental para garantir a continuidade dos seus pagamentos em 2025.

