McDonald’s abre novas vagas de emprego em Goiânia e Aparecida de Goiânia com diversos benefícios

Para ter acesso às oportunidades, único requisito é ter ensino médio em curso ou concluído

Paulo Roberto Belém - 09 de julho de 2025

São 175 oportunidades para contratação imediata (Foto: Divulgação)

A franquia de restaurantes McDonald’s está com oportunidades de trabalho para contratação imediata de colaboradores para atuarem em restaurantes da marca nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

São 175 oportunidades para o cargo de Atendente, tendo como requisito para o acesso às vagas, ensino médio em curso ou concluído. A empresa informou que não vai exigir experiência profissional.

Para concorrer, os interessados devem entrar em contato por WhatsApp através dos seguintes números: (61) 98380-0287 ou (62) 99412-5527. Ao iniciar a conversa, será dado andamento na inscrição.

Na empresa, os contratados terão acesso a benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, e alimentação no restaurante.

Os funcionários também passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, informou a marca.

