Não é o antivírus, nem a senha forte: saiba como proteger seus dados na internet

Hoje em dia, os golpes virtuais estão cada vez mais sofisticados, e muitas pessoas acabam se tornando vítimas mesmo achando que estão protegidas

Pedro Ribeiro - 16 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Proteger seus dados na internet vai muito além de instalar um antivírus ou criar uma senha complicada.

Ainda que essas medidas sejam importantes, elas não são suficientes para garantir a sua segurança online.

Hoje em dia, os golpes virtuais estão cada vez mais sofisticados, e muitas pessoas acabam se tornando vítimas mesmo achando que estão protegidas.

Um dos erros mais comuns que comprometem a segurança online é clicar em links sem verificar a origem.

Muitos golpes começam assim: um e-mail ou mensagem com uma aparência confiável, mas que leva a sites falsos criados para roubar suas informações.

Sempre desconfie de mensagens urgentes, promoções boas demais para ser verdade ou e-mails que pedem para você confirmar dados pessoais.

Verifique o endereço do remetente e, se estiver em dúvida, não clique. Esse cuidado pode evitar muitos problemas e é um passo importante para proteger seus dados.

Atualize seus dispositivos e aplicativos

Muita gente ignora as atualizações do sistema, mas elas são fundamentais. Os desenvolvedores frequentemente corrigem falhas de segurança com essas atualizações.

Se você deixa o sistema desatualizado, está abrindo brechas para que invasores explorem essas falhas.

Manter o celular, computador e aplicativos atualizados é uma das formas mais simples de proteger seus dados sem esforço.

Use a verificação em duas etapas

A verificação em duas etapas é uma camada extra de segurança. Com ela, mesmo que alguém descubra sua senha, ainda será preciso um código adicional — que normalmente vai para seu celular — para acessar suas contas.

Esse método está disponível na maioria dos serviços, como e-mails, redes sociais e bancos. Ativar essa opção leva apenas alguns minutos e ajuda muito a proteger seus dados.

Cuidado com redes Wi-Fi públicas

Conectar-se a redes públicas de Wi-Fi, como as de shoppings, cafés ou aeroportos, pode ser perigoso. Essas redes são mais vulneráveis e facilitam a ação de pessoas mal-intencionadas.

Sempre que possível, evite acessar informações sensíveis, como contas bancárias ou e-mails importantes, quando estiver em uma rede pública.

Se precisar muito usar, considere utilizar uma VPN. Esse recurso cria uma conexão mais segura e ajuda a proteger seus dados mesmo em redes abertas.

