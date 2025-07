Saiba onde encontrar as melhores panelinhas de Goiânia

Boa ocasião para reunir amigos para fazer um tour pela cidade e se surpreender

Magno Oliver - 12 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Adilson Figueira)

Quentinha, saborosa e rende para muitas pessoas, a famosa “panelinha” é um dos pratos mais queridos e pedidos em Goiânia. Na temporada do frio, as vendas aumentam e a vontade dos habitantes de curtir uma panelinha triplica.

Assim, ela vem na panelinha de ferro ou barro e combina com arroz, carne, temperos marcantes e aquele sabor regional que só Goiânia tem. A panelinha virou símbolo cultural e gastronômico da capital e comida obrigatória no tempinho frio.

Com tantas opções e lugares espalhados pelos bairros da capital, a pergunta que fica é: onde comer a melhor panelinha da cidade nesse tempo frio?

Para responder isso, o Portal6 ouviu quem realmente entende do assunto, que são nossos leitores. Recebemos sugestões enviadas nas redes sociais e por mensagens no canal do WhatsApp, com indicações elogiosas e relatos apaixonados sobre os estabelecimentos e suas panelinhas.

Saiba onde encontrar as melhores panelinhas de Goiânia

1. Cantinho Frio – Setor Universitário

A casa tem no cardápio 5 sabores de panelinhas para vários paladares: de frango, goiana (frango, linguiça, pequi, guariroba), carne seca com linguiça, camarão e à moda da casa (linguiça, jiló, pimenta e queijo).

O espaço tem brinquedoteca para deixar as crianças, espaço aconchegante para dates, celebrar aniversário e reunir com família e amigos. O cantinho fica na Rua 228, 53, Setor Leste Universitário.

2. Panelinha Grill – Setor Pedro Ludovico

De segunda a segunda, o Panelinha Grill fortalece a cultura do consumo das panelinhas de um jeito profissional e cuidadoso na entrega de uma panelinha temperada, quentinha e bem apresentável. Às quartas-feiras a casa conta com rodízio de panelinhas com mais de 25 sabores e um cardápio à la carte do prato.

O Panelinha Grill abre de segunda a sexta das 11h às 14h e depois das 17h às 00h, sábado das 11h às 00h e domingo das 11h às 16h.

3. Caseratto – Setor Marista

Os leitores do Portal 6 fizeram questão de falar das deliciosas e quentinhas panelinhas do Caseratto, destacando um detalhe especial: uma panelinha serve 5 pessoas tranquilamente.

O cardápio oferece: Panelinha de Linguiça Cuiabana (linguiça, queijo coalho, feijão verde, palmito e jiló), Carne de Sol (carne de sol, feijão verde, queijo coalho, ovo frito, jiló e palmito) e a tradicional Panelinha do Cerrado (vem com pequi, palmito, linguiça e frango).

A casa fica na rua 1132, 755, no setor Marista.

4. O Rei da Panelinha – Senador Paranhos

O Rei da Panelinha, segundo a avaliação dos leitores do Portal 6, realmente faz jus ao nome no quesito panelinha de qualidade e caprichada.

Assim, com avaliação de 4,8 estrelas, a casa mostra que vem com tudo na hora de oferecer panelinhas que entregam muita comida, opções de qualidade e ambiente aconchegante para celebrar diversas ocasiões.

Ela fica ali na rua PS 3, Qd 6 – Lt 18 – Senador Paranhos.

5. Carne de Sol 1008 – Setor Pedro Ludovico

Unanimidade tanto no TripAdvisor quanto no canal do Portal 6, os leitores indicaram muito o lugar como um dos melhores da cidade no quesito panelinha.

A casa tem uma linha que prioriza os sabores do Nordeste, porém os clientes encontram boas opções de panelinhas de vários tipos.

A mais elogiada é a panelinha completa, que vai linguiça caseira, frango pequi e guariroba com aquele queijinho derretendo por cima pra finalizar. Além também de que uma panelinha servem bem cinco pessoas, a individual dá para até três comerem bem.

A Carne de Sol 1008 fica ali na Alameda Leopoldo de Bulhões, Q 22 – L 16 – St. Pedro Ludovico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!