Homem encontrado morto dentro de casa não tinha marcas de tiros e caso se torna um mistério

Ao Portal 6, delegado Cleiton Lobo detalhou como novos desdobramentos sobre o episódio derrubaram a suspeita inicial das autoridades

Paulo Roberto Belém - 13 de julho de 2025

Vítima se envolveu em acidente ainda na madrugada (Foto: Reprodução)

Encontrado morto dentro da própria casa no Residencial Copacabana, na tarde deste domingo (13), Leandro Aparecido de Carvalho Rodrigues, de 43 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito no fim da madrugada, próximo à antiga Pecuária, e voltou a pé para a residência, deixando o veículo – que colidiu com uma árvore – abandonado no local.

Um detalhe curioso, porém, é que o carro que ele dirigia estampava marcas de tiro – o que era a suspeita inicial da polícia quanto à causa da morte -, mas o corpo da vítima não apresentava nenhum ferimento do tipo, diferente do que havia sido reportado inicialmente à Polícia Militar (PM).

Tanto é que, ao Portal 6, o delegado que iniciou as investigações, Cleiton Lobo, descartou oficialmente a possibilidade dele ter sido alvejado por arma de fogo ou por arma branca.

“Nós não temos ainda relação do fato ocorrido com o acidente de trânsito dele”, declarou, informando que as autoridades irão investigar o porquê do carro ter sido alvejado e como isso pode ter contribuído para o desdobramento do caso.

Isso porque, uma vez descartada a morte por disparos, a causa da morte segue sendo um mistério e, de acordo o delegado, exames complementares precisarão ser feitos para elucidar o episódio.

“Só depois do laudo cadavérico e do exame necroscópico que nós vamos tentar entender o que aconteceu. Por enquanto, não é possível cravar nada”, afirmou.

