Promoção secreta do Subway dá lanche grátis em todo o Brasil

Campanha acontece todo mês, é válida em todas as unidades do Brasil

Gabriella Licia - 13 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Ganhar comida de graça parece bom demais pra ser verdade, né? Mas uma promoção pouco divulgada do Subway está surpreendendo os fãs da rede e pode garantir um sanduíche gigante sem pagar nada a mais por isso.

A campanha acontece todo mês, é válida em todas as unidades do Brasil e oferece um lanche completo de 30cm na faixa. O detalhe é que poucas pessoas sabem da ação, o que a torna quase uma promoção “secreta”.

Se você ama um bom Subway e ainda curte economizar, vale anotar no calendário para não perder o próximo dia!

Como funciona a promoção secreta do Subway?

A mecânica é simples: todo dia 30 de cada mês, ao comprar um lanche de 15cm do sabor Frango Defumado com Cream Cheese, o cliente leva outro de 30cm totalmente grátis.

Ou seja, você paga um menor e sai da loja com o maior. É como um upgrade surpresa. A promoção é válida apenas para esse sabor específico e pode ser aproveitada em todas as unidades participantes no Brasil, sem necessidade de cupom ou cadastro.

Apesar de não estar sempre nos anúncios principais da marca, essa ação é real e tem sido compartilhada por quem acompanha de perto os benefícios da rede. Vale lembrar que a oferta é válida apenas no dia 30, então é bom se programar e confirmar com a unidade da sua cidade.

Se você curte um bom lanche, adora cream cheese e não dispensa uma promoção, agora já sabe: dia 30 tem Subway na faixa!

