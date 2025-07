UFG relança vestibular para ingresso de estudantes em 2026

Nos últimos 11 anos, instituição estava selecionando apenas pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU)

Paulo Roberto Belém - 14 de julho de 2025

UFG Campus Samambaia (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) decidiu retornar com o tradicional método de seleção de novos ingressos, passando a ofertar 50% das vagas por vestibular próprio para o ano de 2026.

O edital já foi publicado e as inscrições serão entre 04 de agosto e 05 de setembro, com a realização da prova no dia 19 de outubro. As demais vagas dos cursos participantes seguirão sendo ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU), por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo a instituição, o objetivo da iniciativa é oferecer mais oportunidades de ingresso para aqueles interessados em realizar a graduação na UFG, e ocupar uma das 2.209 vagas ofertadas em mais 100 cursos.

Ainda de acordo com a instituição, a proposta é que, juntos, o Vestibular e o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) permitam que a Universidade atinja a meta de 100% de preenchimento das vagas oferecidas.

Todas as informações do Vestibular estão disponíveis no site do Instituto Verbena, que pode ser acessado clicando aqui.

A reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, afirma que o Vestibular qualifica ainda mais o Sisu, já que a prova irá seguir as mesmas diretrizes do sistema, adotado pela UFG desde 2014. “Estamos oferecendo dois processos seletivos diferentes que, na verdade, dão ao candidato até três chances de estudar na UFG”, ressaltou.

São eles: Vestibular UFG, pelo Sisu, no início de 2026 e, por último, pelo cadastro de reserva dos classificados. A reitora diz que tudo será em tempo hábil para que todos os aprovados possam acompanhar as aulas desde o primeiro dia letivo.

O pró-reitor de Graduação da UFG, Israel Elias Trindade, entende que o retorno do Vestibular é uma decisão muito importante, sobretudo, para os candidatos que terão mais oportunidades de ingressarem na UFG.

“Como as datas das provas do vestibular não coincidem com as do Enem, os candidatos poderão participar dos dois processos seletivos, ampliando suas chances de acesso. Agora há uma possibilidade que o permite sonhar com a UFG e com todo o universo de oportunidades que ela oferece”, defendeu.

