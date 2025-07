Confirmada atração que ficará no lugar de Luccas Neto na Expoana

Quatro nomes foram escolhidos para substituir o influenciador infantil

Paulo Roberto Belém - 17 de julho de 2025

Luccas Neto teve participação no Expoana cancelada. (Foto: Reprodução/YouTube)

A programação da 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) teve uma baixa. O influenciador infantil Luccas Neto, anunciado para o dia 03 de agosto, não faz mais parte da grade da festa.

Com isso, a organização do evento já anunciou o substituto. Ou melhor: os substitutos. Agora, quem fará apresentação no dia será um quarteto de atrações, também de bastante conhecidas.

São eles: Patrulha Canina, Lilo & Stitch, Super Mário, além de Sonic e Baby Shark, que devem atrair o público infantil no último dia de Expoana.

Outras atrações seguem confirmadas

A organização da festa ressaltou que os demais integrantes do line-up seguem confirmados. São eles: Natanzinho Lima e Cíntia Souza na quarta-feira (30), as irmãs Maiara e Maraísa, Jiraya Uai e Wam Baster na quinta-feira (31).

O time de artistas também inclui Murilo Huff e Vinícius Cavalcante na sexta-feira (01º) e, também, Rio Negro e Solimões, Noobreak e Equipe Deboxe no sábado (02).

Conforme divulgado, a novidade da 66ª Expoana é quanto à troca dos ingressos. Para cada dia de evento, um tipo de alimento específico valerá a entrada. A intenção da Prefeitura é que na hora da montagem das cestas haja equilíbrio entre os itens.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!