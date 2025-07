Segredo dos restaurantes para a carne ficar mais macia e saborosa

Tutorial vai te ajudar a saborear aquela peça que você gosta com qualidade, mais suculência e fibras macias

Magno Oliver - 17 de julho de 2025

(Foto: Captura tela / Instagram / @omatheusconforti)

Carne macia e saborosa no nível que os restaurantes oferecem aos clientes em pratos exuberantes é possível? Parece difícil, mas, na verdade, não é bem assim.

Isso porque o preparo de uma carne macia exige técnicas e truques que muitos estabelecimentos escondem. Já viu algum restaurante revelar o segredo do preparo de sua comida? Impossível, não é mesmo?

Pois agora tudo foi desvendado e um vídeo no Instagram do @omatheusconforti viralizou nas redes sociais e trouxe para os seguidores a resposta. Carne macia e saborosa igual dos restaurantes? Agora é possível sim!

Segundo o tutorial, o primeiro passo é colocar um pedaço de carvão no fogo, pode ser em cima da boca do fogão aceso e fazer uma técnica muito famosa por quem é do ramo da cozinha.

Em seguida, o vídeo mostra que você tem que pegar o carvão com um pegador e colocar ele dentro de um recipiente com vinagre. Assim, tampe bem e deixe lá por cinco minutos.

Ao retirar a tampa, você percebe que o azeite está todo defumado. Pegue um coador de café, filtre as impurezas, coloque em um frasco e então é só usar na carne ao seu gosto. O corte fica macio e diferenciado.

Confira o vídeo completo do tutorial da carne:

