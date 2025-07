Cliente toma a pior decisão após ter a água cortada pela Saneago e é preso

Armado com uma enxada, homem vandalizou a estrutura e acarretou em um prejuízo de aproximadamente R$ 12 mil

Davi Galvão - 18 de julho de 2025

Homem foi flagrado vandalizando unidade da Saneago, em Ouvidor. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (17), após ser flagrado vandalizando a unidade de abastecimento da Saneago, no município de Ouvidor.

Em um vídeo, filmado por testemunhas, é possível ver o suspeito, com uma enxada, quebrando as janelas exteriores do edifício e, logo em seguida, forçando a entrada no prédio.

Ao saber do que estava ocorrendo, o gestor da unidade acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local, mas a esta altura o homem já havia se evadido.

Nas dependências do imóvel da Saneago, os policiais tomaram ciência de todo o estrago feito, que resultou em um rastro de destruição de duas janelas quebradas, quatro portas danificadas, além de um espelho e um computador completamente arruinados. Somados, os prejuízos passam de R$ 12 mil.

O Portal 6 apurou que o ato de vandalismo teria sido motivado após o suspeito ter tido a água da residência cortada.

Em posse de vídeos feitos no local, a PM realizou diligências e conseguiu localizar o homem, que foi submetido ao exame de corpo de delito e preso em flagrante.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC) e o suspeito ficou à disposição do Judiciário.

