Entrada gratuita: Festival Coreano de Cinema já tem data para chegar em Goiânia

Evento exibirá mais de 80 títulos, também contando com atividades paralelas que ampliam a experiência do público

Paulo Roberto Belém - 18 de julho de 2025

“You Are The Apple Of My Ey’ será um dos longas exibidos (Foto: Divulgação)

Cada vez mais, os laços culturais entre o Brasil e a Coreia do Sul estão sendo fortalecidos. Para reforçá-los ainda mais, o 3º Festival Coreano de Cinema (KOFF) já tem data para chegar a Goiânia. E o melhor: de forma gratuita para os cinco dias de programação.

O evento está marcado para o período de 19 a 24 de agosto, com as exibições localizadas no Sesc Centro. Serão mais de 80 títulos, entre curtas e longas-metragens, incluindo estreias, clássicos restaurados e produções premiadas em festivais internacionais.

A programação é considerada uma vitrine da cinematografia sul-coreana no Brasil, como explicou a fundadora do evento, Márcia Kling.

“Nosso objetivo com o KOFF é não apenas exibir filmes, mas criar uma ponte cultural, oferecendo ao público brasileiro uma oportunidade de conhecer melhor uma Coreia através de sua cinematografia, que é hoje uma das mais prestigiadas do mundo”, destacou.

A organização reforçou que a seleção foge do circuito comercial, buscando valorizar produções que destacam a diversidade e a sofisticação do cinema coreano contemporâneo, um dos mais respeitados globalmente.

Programação inclui oficinas

Além dos filmes, o Festival de Cinema Coreano (KOFF) prepara uma série de atividades paralelas que ampliam a experiência do público com a cultura sul-coreana.

Isso inclui debates híbridos com cineastas e produtores da Coreia do Sul e do Brasil, oficinas de produção de vídeo em escolas públicas e uma emocionante noite de homenagens e premiações, que destaca os principais nomes desta edição.

O festival também exibirá obras restauradas em 4K, incluindo clássicos do cinema coreano que ganharam nova vida com as tecnologias atuais. O público goianiense poderá mergulhar em narrativas potentes, sensíveis e, muitas vezes, pouco conhecidas fora da Ásia.

A maior parte dos filmes será exibida pela primeira vez em solo brasileiro, promovendo o acesso a conteúdos exclusivos da Ásia.

Confira a programação completa

19 de agosto, terça-feira

18h — Abertura

18h30 — Vinheta (Duração: 5 minutos)

18h35 — Curta-metragem: O Dia Da Formatura (Duração: 28 minutos | Classificação: 14 anos)

19h05 — Longa-metragem: Perdido (Duração: 1h44min | Classificação: 16 anos)

20 de agosto, quarta-feira

16h — Vinheta (Duração: 5 minutos)

16h05 — Curta-metragem: The Vicious (Duração: 30 minutos | Classificação: 16 anos)

16h35 — Longa-metragem: Dream Palace (Duração: 1h52min | Classificação: 12 anos)

18h40 — Vinheta (Duração: 5 minutos)

18h45 — Longa-metragem: Câmera de Verão (Duração: 1h23min | Classificação: 16 anos)

21 de agosto, quinta-feira

16h — Vinheta (Duração: 5 minutos)

16h05 — Curta-metragem: Pesca Noturna (Duração: 13 minutos | Classificação: 16 anos)

16h25 — Longa-metragem: Boy In The Pool (Duração: 1h28min | Classificação: 12 anos)

17h55 — Vinheta (Duração: 5 minutos)

18h — Longa-metragem: Irmã Yujeong (Duração: 1h40min | Classificação: 16 anos)

22 de agosto, sexta-feira

16h — Vinheta (Duração: 5 minutos)

16h05 — Curta-metragem: Society Of Clothes (Duração: 15 minutos | Classificação: 16 anos)

16h20 — Longa-metragem: Projeto Fusca (Duração: 1h42min | Classificação: 14 anos)

18h05 — Vinheta (Duração: 5 minutos)

18h10 — Longa-metragem: Crypto Man (Duração: 1h41min | Classificação: 16 anos)

23 de agosto, sábado

14h — Vinheta (Duração: 5 minutos)

14h05 — Curta-metragem: Trap (Duração: 16 minutos | Classificação: 16 anos)

14h20 — Curta-metragem: Just a Bad Day (Duração: 30 minutos | Classificação: 16 anos)

14h50 — Curta-metragem: As Ondas (Duração: 30 minutos | Classificação: 16 anos)

15h — Curta-metragem: Inimigo Natural (Duração: 13 minutos | Classificação: 16 anos)

15h15 — Curta-metragem: Unboxing (Duração: 15 minutos | Classificação: 16 anos)

15h30 — Vinheta (Duração: 5 minutos)

15h35 — Longa-metragem: Secret: Untold Melody (Duração: 1h43min | Classificação: Livre)

17h20 — Vinheta (Duração: 5 minutos)

17h25 — Longa-metragem: You Are The Apple Of My Eye (Duração: 1h41min | Classificação: 12 anos)

