Mulher que morreu em acidente próximo a Rodoviária de Anápolis é identificada

Vítima tinha 45 anos e estava em uma motocicleta que colidiu com ônibus

Da Redação - 18 de julho de 2025

Claudia de Oliveira Soares não resistiu. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 45 anos, morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus próximo à Rodoviária de Anápolis.

O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira (18), na Avenida Ana Jacinta, Cidade Jardim.

Informações preliminares dão conta de que a vítima, identificada como Claudia de Oliveira Soares, teria tentado ultrapassar o ônibus quando acabou colidindo na lateral do veículo.

Com o impacto, a vítima caiu e foi atingida por uma roda traseira do coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Civil (PC) foi notificada e irá investigar as circunstâncias do acidente. As causas e ainda serão apuradas, e testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.

