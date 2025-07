Quais os melhores municípios para construir uma nova vida em Goiás?

Portal 6 lista opções, considerando condições e médias de bem-estar das localidades

Paulo Roberto Belém - 18 de julho de 2025

Placa de chegada a Goiás, na divisa do estado (Foto: Reprodução)

O último levantamento sobre migração territorial do Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Geografia (IBGE), deu a Goiás a vice-liderança, com um saldo de 186.827 brasileiros nascidos em outra unidade da federação vivendo no estado.

O indicativo pode influenciar a vinda de outras pessoas para as terras goianas, sendo que um dos pensamentos para os futuros moradores diz respeito a qual cidade vir.

Nesse sentido, o Portal 6 lista os melhores municípios de Goiás com possibilidades para aqueles que querem “recomeçar a vida”, considerando o levantamento da Eureka Comunicação, que avalia condições e médias de bem-estar das localidades.

Catalão

Localizada no Sudeste Goiano, Catalão tem, atualmente, cerca de 115 mil habitantes e se destaca pelo comércio, serviços e industrialização. Uma das montadoras de veículos instaladas em Goiás está por lá, que unida a outras, fortalecem o setor na cidade.

Jataí

Uma das cidades polo da região Sudoeste de Goiás, Jataí tem seus 105 mil moradores e tem como ponto forte a localização estratégica, favorecendo conexões com importantes centros urbanos. Também é um local de oportunidades para quem quer se instalar no estado.

Rio Verde

A principal cidade do Sudoeste Goiano, Rio Verde, com seus 225 mil habitantes, vem em uma crescente em indicadores sociais e econômicos. Ligada ao agro, a cidade possui várias empresas do setor e mais recentemente, uma específica anunciou de R$ 2,5 bilhões para a construção de uma refinaria, o que deve gerar 3 mil empregos.

Itumbiara

Mais ao Sul Goiano e tendo como atrativo o Rio Paranaíba, Itumbiara é uma cidade consolidada da região, abrigando pouco mais de 107 mil pessoas. O município é próximo à divisa com Minas Gerais e tem cartela de serviços consolidados, além de ser pujante, industrialmente falando.

Segundo o mesmo levantamento, Anápolis e Goiânia também constam como as melhores em qualidade de vida, destacando-se por serem de médio e de grande porte, respectivamente, fator considerando para a vinda de moradores.

