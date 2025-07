Prefeitura abre processo seletivo com mais de 500 vagas em Goiás

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 3,8 mil

Da Redação - 20 de julho de 2025

Santo Antonio do Descoberto. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal, anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado com um total de 541 vagas, sendo 84 para contratação imediata e 457 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda.

O edital oferece cargos para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior completo. Os salários variam conforme a função e a carga horária, indo de R$ 1.800,00 a R$ 3.806,27.

Entre as vagas de nível superior, destacam-se as posições para Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista e Coordenador.

Para o nível médio, há vagas como Operador de Sistema, Assistente Administrativo e Orientador Social.

Já para o nível fundamental, há postos como Motorista e Auxiliar de Serviços Gerais.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente entre os dias 21 e 25 de julho de 2025, no Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado na Quadra 33, Lote 24, Centro.

O processo de seleção consistirá em análise documental e de títulos, sem a aplicação de prova objetiva.

Os contratos serão temporários, com validade de um ano, podendo ser prorrogados por mais um ano.

Para mais detalhes, os interessados devem consultar o edital completo no site da Prefeitura.