Previsão do tempo: meteorologia faz alerta para Goiás durante a semana

Mínimas e máximas revelam cenário de amplitude térmica em quase todas as regiões

Paulo Roberto Belém - 20 de julho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) fez um importante alerta para os moradores de Goiás para esta semana, devendo o tempo ter declínio de umidade do ar ao divulgar a previsão do tempo.

Confirmando a tendência do período de inverno no estado, o instituto informou que a média do percentual de umidade variará entre 21 e 30%, com esses índices figurando no período da tarde.

As mínimas e máximas revelam cenário de amplitude térmica em quase todas as regiões goianas. As manhãs começam mais friorentas e as tardes passando dos 30°, exceto para o Sudoeste.

Na Norte, elas variam entre 17° e 35°. Na Oeste, intercalando entre 16° e 34°. Na Centro e Leste, mais friozinho, com os termômetros marcando entre 11° e 32°. Na Sul, variam entre 11° e 30° e no Sudoeste, a parte mais fria pela manhã, com as temperaturas entre 9° e 29°.

Agora, para a Região Metropolitana de Goiânia, os termômetros marcam entre 14° e 30°. Já para Anápolis, as temperaturas ficam entre 15° e 27°, indicam a previsão do tempo.

Com a umidade relativa do ar chegando a esse nível de atenção, o Cihmego reforça o cuidado com a saúde que é necessário ter, demandando cuidado e atenção à hidratação e à exposição solar em momentos inadequados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!