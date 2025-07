Goiânia terá feirão de empregos com 5 mil vagas com salários de até R$ 4 mil

Evento acontece em shopping da capital e terá entrada gratuita

Paulo Roberto Belém - 21 de julho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

Um feirão de empregos acontece em Goiânia nesta quarta e quinta-feira (23 e 24), com mais de 5 mil de oportunidades sendo oferecidas, sendo divulgado que os salários vão até R$ 4 mil em algumas delas.

O evento acontece no Araguaia Shopping, centro e compras anexo à Rodoviária da capital, entre as 08h30 e 17h. A ação é gratuita entre o estabelecimento e a Secretaria de Estado da Retomada.

Segundo a organização, grande parte das vagas são para oportunidades de trabalho captadas no próprio shopping e também na Região da 44.

Entre as lojas do Araguaia que estão com vagas abertas, estão Nike, Adidas, Americanas, Avenida, Divino Fogão, Mc Donald´s, KFC, Flavio´s, Milano, Bob´s, Caedu.

Entre as ofertas, estão as para vendedor, atendente de balcão, auxiliar de serviços gerais, gerente de loja, entre outras funções. Nos casos de emprego com comissão em vendas, a remuneração pode alcançar R$ 4 mil mensais.

O feirão não vai exigir apresentação de currículo. Para participar, os interessados devem levar apenas um documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

A equipe da Central Mais Empregos estará presente no local para realizar atendimentos, entrevistas e encaminhamentos com possibilidade de contratação imediata.

A organização ainda destaca que muitas oportunidades não exigem experiência anterior, o que amplia as chances para quem está buscando o primeiro emprego.

O Feirão de Empregos é uma ação do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, e tem como objetivo estimular a inserção da população no mercado de trabalho, por meio da aproximação entre candidatos e empregadores.

