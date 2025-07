Cursos técnicos gratuitos e a distancia em áreas com alta empregabilidade estão com inscrições abertas em Goiás

Há vagas para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto

Gabriella Pinheiro - 22 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de sala de aula de ensino superior. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás, por meio das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), está com diversas vagas abertas para cursos técnicos gratuitos na área de tecnologia com alta empregabilidade, na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

Ao todo, estão sendo oferecidas 202 oportunidades nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto.

As inscrições podem ser feitas, de forma on-line, por meio do site efg.org.br/editaiscursos. O prazo vai até o dia 10 de agosto.

Podem participar estudantes com idade a partir de 18 anos, que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou que já o tenham concluído.

Há turmas de qualificação profissional em Marketing e Mídias Sociais, Desenvolvimento Web Mobile e Empresas Digitais.

É possível se inscrever no processo seletivo utilizando a média global das notas obtidas no último ano cursado do Ensino Médio, ou a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

É importante destacar que os cursos gratuitos na modalidade EaD das Escolas do Futuro preveem que 20% da carga horária dos componentes curriculares seja realizada presencialmente, e o restante deve ser cumprido em ambiente virtual.

O resultado preliminar dos estudantes selecionados poderá ser conferido no dia 13 de agosto. Já as aulas estão previstas para começar na primeira semana de setembro.

