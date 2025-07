Morador de Goiás crava 15 acertos e leva bolada na Lotofácil; veja quanto

Aposta foi feita no formato simples e na modalidade presencial

Davi Galvão - 22 de julho de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No último concurso da Lotofácil, de número 3448 e realizado nesta segunda-feira (21), um goiano figurou entre os 14 sortudos que cravaram as 15 dezenas do sorteio, levando para casa uma bolada.

O vencedor é da cidade de Rio Verde e fez a aposta de forma presencial na lotérica Buriti, no formato simples (isto é, sem ser bolão) e garantiu o montante de R$ 94.007,31.

Além dele, outros 42 goianos acertaram 14 números e levaram prêmios de R$ 457,86 cada, além de um de R$ 915,67.

Como concorrer

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou o site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

