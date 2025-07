Os 6 melhores salões de beleza de Goiânia em 2025

Seja para um retoque, uma mudança radical ou um momento de autocuidado, confira essa listinha

Anna Júlia Steckelberg - 22 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se tem uma cidade onde autoestima anda de mãos dadas com estilo, essa cidade é Goiânia. Capital cheia de personalidade, onde o calor não é só do clima, mas também do visual impecável de quem circula pelos setores mais movimentados. E para manter o look sempre em dia, é essencial saber onde encontrar profissionais de confiança, atualizados com as tendências e, claro, com aquele atendimento que faz a gente se sentir em casa.

Seja para um corte radical, uma transformação na cor ou aquele cuidado especial com os fios naturais, Goiânia tem salões para todos os estilos e necessidades. A seguir, você confere os seis melhores salões da capital em 2025.

1. Stúdio Preta Fina

Aqui temos um espaço de valorização da cultura afro-brasileira.

Especializado em tranças, penteados e tratamentos para cabelos crespos e cacheados, o estúdio tem conquistado reconhecimento pela excelência no atendimento e pela forma cuidadosa com que trata cada fio natural.

2. Love Unhas por Suzana Borges

Comandado por Suzana Borges, o Love Unhas se destaca no Setor Bueno como um dos espaços mais disputados para quem valoriza unhas impecáveis.

Esmaltação em gel, técnicas modernas de alongamento e desenhos criativos fazem parte do cardápio de serviços.

3. Cazza

Se você é apaixonada por cabelos ruivos ou busca aquele corte com personalidade, o Cazza é o seu lugar.

O salão se tornou referência em coloração, com profissionais especializados em nuances de cobre, acaju e loiros quentes. Além da coloração, cortes modernos e finalizações impecáveis fazem a fama do espaço.

4. Su Beauty Maison

No Su Beauty Maison, a palavra-chave é versatilidade.

Com uma equipe multidisciplinar, o salão oferece desde tratamentos capilares até procedimentos estéticos como limpeza de pele e design de sobrancelhas. O ambiente moderno e a variedade de serviços fazem do local uma excelente opção para quem quer sair renovada da cabeça aos pés.

5. Blackout Studio Afro

Mais um espaço dedicado à beleza afro em Goiânia, o Blackout Studio é conhecido pelo cuidado técnico e respeitoso com cabelos crespos e cacheados.

Especialistas em cortes específicos para texturas naturais, hidratações profundas e tranças, o salão é muito bem avaliado por clientes que buscam representatividade e resultados duradouros.

6. Kira’s Cabelos Poderosos

Com nome forte e proposta ousada, o Kira’s Cabelos Poderosos faz jus ao título.

O salão é o queridinho de quem busca transformação — seja em colorações vibrantes, penteados marcantes ou escovas dignas de passarela.

