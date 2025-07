6 pousadas românticas pertinho de Goiânia para uma noite a dois

Passando por Pirenópolis, Alexânia e Alto Paraíso, essas opções são o empurrãozinho que você precisava para convidar o seu mozão

Anna Júlia Steckelberg - 21 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/Piri Paim)

Se você está buscando uma escapada perfeita para um fim de semana a dois, pertinho de Goiânia, Goiás oferece opções encantadoras e intimistas.

Reunimos seis pousadas com ambientes aconchegantes, excelente atendimento e avaliações sólidas no Tripadvisor e outras plataformas confiáveis. Ideal para casais que desejam relaxar, se conectar com a natureza e desfrutar de momentos memoráveis sem longas horas de estrada.

1. Casarão Villa do Império – Pirenópolis

Eleito entre os 10 hotéis mais românticos do Brasil e da América do Sul pelo Tripadvisor, o Casarão Villa do Império oferece uma experiência boutique sofisticada e exclusiva para adultos.

Instalado em um casarão do século XVIII, dispõe de suítes temáticas, piscina aquecida, jacuzzi, restaurante refinado e atendimento personalizado. A nota média de aprovação é de 9,4 no Tripadvisor, com mais de 1.100 votos.

2. Pousada Piri Paim – Pirenópolis

Avaliada como excelente pela maioria dos hóspedes no Tripadvisor, a Piri Paim encanta pela atmosfera acolhedora e estrutura nova. Visitantes relatam camas confortáveis, chuveiros bem equipados, piscina agradável e café da manhã elogiado.

Ideal para casais que buscam tranquilidade, qualidade e proximidade do centro histórico de Pirenópolis.

3. Recanto da Grande Paz – Alto Paraíso de Goiás

Localizada em Alto Paraíso, essa pousada é referência em calma e contato com a natureza. Com mais de 500 avaliações, oferece piscina interna, café da manhã incluso e estacionamento gratuito.

Hóspedes elogiam a tranquilidade do lugar cercado de vegetação, além da presença de aves como tucanos e araras durante a estadia.

4. Fazenda Hotel Raizama – Alexânia

O Raizama é bem considerado em roteiros regionais como refúgio rural romântico próximo (cerca de 1h30 de Goiânia).

Familiar, com chalés rústicos e paisagens campestres, é ideal para casais que buscam clima de fazenda, privacidade e simplicidade com charme natural.

5. Vila Toá Pousada – Alto Paraíso

A Vila Toá é muito citada em guias regionais e blogs de viagem como opção charmosa para casais na Chapada dos Veadeiros.

Oferece chalés decorados com estilos rústico e contemporâneo, áreas verdes e atendimento focado no bem-estar do hóspede.

6. Capim Estrela – Alto Paraíso

Outra opção destacada em publicações locais, a Capim Estrela foca em hospedagem intimista em meio à natureza.

Com jardins, estúdio de yoga, café da manhã artesanal e decoração que transforma o minimalismo em conforto, oferece clima ideal para relaxar e se encontrar a dois.

