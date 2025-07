Idoso morto no IF Goiano pode ter sido assassinado por foragido do presídio de Rio Verde

Portal 6 apurou que o corpo da vítima apresentava sinais de agressão, incluindo marcas de pauladas na cabeça e estava com os braços amarrados

Da Redação - 23 de julho de 2025

Local onde idoso foi encontrado morto dependências do IF Goiano de Rio Verde. (Foto: Portal 6)

Um caso surreal foi registrado na noite desta quarta-feira (23) em Rio Verde, no Sudoeste goiano.

Um idoso de 75 anos, identificado como Diniz Rodrigues dos Santos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (23) no campus do IF Goiano, no bairro Gameleira.

O Portal 6 apurou que o corpo da vítima apresentava sinais de agressão, incluindo marcas de pauladas na cabeça e estava com os braços amarrados.

A reportagem apurou com fontes policiais que Diniz pode ter sido assassinado por João Vitor Silva — um detento de altíssima periculosidade que fugiu durante a tarde da unidade prisional de Rio Verde.

A motocicleta da vítima, uma Bull 50cc, foi levada pelo suspeito. Diniz usava um macacão azul de manga longa com a inscrição “Real JG Facilities” no momento do crime.

No local foi deixada a roupa do sistema prisional (um short jeans e blusa amarela) próximo ao corpo.

Além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados no local.

A área foi isolada, e buscas pelo foragido estão em andamento.

Mais informações a qualquer momento.