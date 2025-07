Casal vê sonho se tornar pesadelo após viajar mais de 370 km para fazer passeio

Episódio serve como um lembrete sobre os riscos de confiar cegamente no que circula online

Anna Júlia Steckelberg - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

A era digital está cheia de promessas encantadoras, e, às vezes, ilusórias. Em um episódio que parece saído de um roteiro de comédia, mas que aconteceu de verdade, um casal de idosos na Malásia viu um sonho de viagem virar frustração após confiar em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

A dupla percorreu mais de 370 quilômetros, saindo da capital Kuala Lumpur até a cidade de Pengkalan Hulu, no oeste do país, para conhecer um suposto passeio de teleférico. O problema? A atração simplesmente… não existia.

O vídeo que motivou a longa jornada mostrava uma repórter apresentando o “Kuak Skyride”, um teleférico moderno com vistas panorâmicas e turistas animados tirando fotos.

A produção era tão convincente que parecia ter saído de uma matéria real de TV, mas tudo foi criado por inteligência artificial. Nem a bilheteria mostrada nas imagens, nem a apresentadora, muito menos o teleférico são reais.

Casal vê sonho se tornar pesadelo após viajar mais de 370 km para fazer passeio

Segundo o jornal Independent, ao chegarem ao destino, os idosos se hospedaram em um hotel da região e logo perguntaram à funcionária local se ela já havia visitado o famoso teleférico. Surpresa com a pergunta, a atendente explicou que nunca ouvira falar da atração, e foi então que a verdade começou a aparecer.

A idosa, visivelmente frustrada, relatou que não viu nada nos comentários do vídeo que sugerisse que se tratava de algo falso e chegou a manifestar o desejo de processar a repórter apresentada nas imagens. No entanto, como explicou a funcionária, nem a jornalista existia de fato.

Com mais de 32 mil visualizações no Facebook, o vídeo acabou gerando repercussão e levando autoridades locais a se manifestarem. Yazlan Sunardie Che Yahaya, oficial do distrito de Baling, confirmou: “Claro que não existe… mas admito que foi emocionante assistir. Nos divertimos, mesmo que fosse apenas conteúdo gerado por IA.”

A polícia distrital, por sua vez, reforçou a importância de verificar informações antes de compartilhá-las. Embora não haja denúncias formais, o chefe interino da corporação, Ahmad Salimi Md Ali, alertou que, se conteúdos como esse causarem alarme público, medidas legais podem ser tomadas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!