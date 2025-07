Identificado homem que morreu após ser atropelado dentro da Ceasa em Goiânia

Vítima foi arremessada ao chão e teve ferimentos graves na cabeça

Gabriella Pinheiro - 24 de julho de 2025

Imagens mostram acidente ocorrido no Ceasa, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um ciclista, identificado como Nailton de Sousa Barreto Junior, de 48 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (24), após colidir com uma motocicleta, dentro da Ceasa em Goiânia.

A situação teria ocorrido por volta das 13h, quando a vítima seguia no sentido aproximado Oeste/Leste e o motociclista, de 22 anos, conduzia pela avenida em direção aproximada Norte/Sul, dentro do local.

Informações preliminares apontam que a moto, usada pelo jovem, teria sido emprestada por uma funcionária do local, com autorização, para que ele buscasse um veículo no estacionamento.

No entanto, no retorno, ambos acabaram colidindo violentamente ainda no endereço. Devido ao impacto, o ciclista foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça.

A vítima não resistiu e faleceu ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro médico. Posteriormente, foi constatado que o jovem motociclista não tinha habilitação para pilotar o veículo.

Equipes da Polícia Militar (PM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Científica estiveram presentes para atender à ocorrência. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!