Entenda a ofensiva de Trump contra Obama, acusado pelo republicano de conspiração

Samuel Leão - 25 de julho de 2025

Trump voltou a assumir a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro. (Foto: Captura de tela/Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar seu antecessor Barack Obama enquanto lida com uma das piores crises com sua base aliada desde que voltou à Casa Branca. Sem apresentar provas, o republicano disse ter sido vítima de uma “conspiração de traição” feita por funcionários do governo do democrata durante a campanha presidencial de 2016.

Naquele ano, Trump venceu a candidata democrata Hillary Clinton. Obama, que não costuma responder às provocações do republicano, desta vez decidiu se manifestar. Ele negou as acusações e afirmou que elas são uma “tentativa fraca de distração”.

A história está relacionada à tentativa da Rússia de influenciar o pleito americano. Investigações mostraram que, ao contrário do que está sendo dito agora, o objetivo dos russos era prejudicar Clinton, embora não tenham manipulado a votação. Entenda os principais pontos do caso a seguir.

QUAIS SÃO AS ACUSAÇÕES DE DONALD TRUMP CONTRA BARACK OBAMA?

O presidente Trump acusa Obama de traição por supostamente ter interferido e influenciado as eleições de 2016 nas quais o republicano derrotou a então candidata democrata, Hillary Clinton.

As novas acusações foram feitas primeiro pela diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard. Ela afirmou que houve conspiração conduzida por funcionários de alto escalão de Obama para minar a candidatura de Trump em 2016.

Em janeiro de 2017, a inteligência americana concluiu que a Rússia, usando desinformação nas redes sociais, tentou prejudicar a campanha de Hillary Clinton, não de Trump. Segundo a avaliação, o resultado das eleições não foi impactado.

Várias análises naquele momento —inclusive um relatório do Senado liderado pelos republicanos— apoiaram as descobertas. Entre os senadores do Comitê de Inteligência na época estava Marco Rubio, atual secretário de Estado no governo Trump.

O QUE AS NOVAS ACUSAÇÕES CONTRA BARACK OBAMA TÊM DE NOVIDADE?

A narrativa ressurgiu após a criação de uma força-tarefa pelo Departamento de Justiça do governo Trump e da divulgação de novos documentos por Gabbard. Ela, inclusive, ameaçou processar funcionários da gestão democrata da época.

O Departamento de Justiça afirma ter identificado novos documentos que, segundo seus promotores, mostrariam interferência indevida do governo Obama em investigações sensíveis.

As novas evidências, porém, são superficiais e desconsideram descobertas mais bem fundamentadas, segundo o jornal americano The Washington Post.

As falas de Gabbard atropelam as duas conclusões —de não interferência direta nos votos e de influência proposital na opinião pública com Hillary como alvo— para afirmar que Obama manipulou a investigação sobre a Rússia com o objetivo de “tentar liderar um golpe”, o que, segundo Trump, configuraria um ato de traição.

POR QUE DONALD TRUMP FOCA EM BARACK OBAMA AGORA?

A ofensiva contra Obama ocorre durante uma crise de Trump com os seus apoiadores –o republicano vem sendo criticado sobre a forma como tem lidado com a divulgação de informações sobre o caso de Jeffrey Epstein.

O magnata foi condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes, mas se suicidou em 2019 numa prisão de Nova York.

Em entrevista recente, Trump foi questionado sobre ligações passadas com Epstein. Em resposta, desviou o foco e passou a fazer ameaças contra Barack Obama e Hillary Clinton, afirmando que ambos seriam investigados em breve.

AS ACUSAÇÕES CONTRA BARACK OBAMA TÊM RELAÇÃO COM O CASO JEFFREY EPSTEIN?

A conexão direta entre os casos não existe, mas o movimento reforça a tática de usar ataques para escapar de temas incômodos. A base trumpista tem pressionado o presidente pela divulgação dos arquivos de investigação sobre Epstein.

Seus aliados endossam teorias de que há nos arquivos uma série de documentos que, além de elucidar o caso, poderiam identificar possíveis envolvidos que ainda não teriam sido expostos publicamente.

A relação de Trump com Epstein também tem sido alvo de questionamentos. O republicano nega veementemente qualquer envolvimento com os crimes de Epstein e, em entrevistas anteriores, disse ter rompido com ele nos anos 2000.

ALÉM DE BARACK OBAMA, HÁ OUTROS DEMOCRATAS NA MIRA DE DONALD TRUMP?

Sim. Hillary Clinton também voltou a ser alvo das ameaças do presidente. Trump afirmou que há “muita coisa vindo à tona” e prometeu novas ações contra ela.

O republicano também aumentou a artilharia contra outro antecessor. Trump iniciou uma investigação contra Joe Biden relacionada ao uso da caneta automática, um aparelho que reproduz assinaturas utilizado com frequência por presidentes americanos.

QUAL FOI A REAÇÃO DE BARACK OBAMA?

Obama afirmou por meio de seu porta-voz, Patrick Rodenbusch, que as acusações são bizarras e ridículas.

“Nada no documento divulgado enfraquece a conclusão amplamente aceita de que a Rússia trabalhou para influenciar a eleição presidencial de 2016, mas não manipulou com sucesso nenhuma votação”, diz a nota.

O porta-voz disse ainda que as acusações são uma “tentativa fraca de distração”. Desde que deixou a Presidência, Barack tem se mantido afastado de confrontos diretos, e continua sendo, segundo pesquisas, o político mais popular dos EUA.

DONALD TRUMP TEM HISTÓRICO DE ATACAR BARACK OBAMA?

Sim. Em 2011, o republicano acusou o então presidente Obama de não ter nascido nos EUA, o que inviabilizaria sua Presidência, segundo a Constituição americana. Obama, à época, divulgou uma cópia de sua certidão de nascimento. Ele nasceu no território americano do Havaí.

Desde então, Trump nunca deixou de associar Obama a teorias conspiratórias ou acusações de corrupção, mesmo sem provas. Desde que Trump assumiu seu segundo mandato, no entanto, ele não havia direcionado ataques tão veementes ao ex-presidente.

Somente o fez, nesta semana, ao ser confrontado novamente no âmbito do caso Epstein. Trump publicou nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial que mostra Obama sendo preso no Salão Oval da Casa Branca, provocação à qual o democrata não reagiu.