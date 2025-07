6 chalés românticos em Pirenópolis para fugir da rotina

Refúgios no cerrado goiano que combinam charme, natureza e conforto

Anna Júlia Steckelberg - 26 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se a ideia é escapar da pressa urbana e vivenciar um momento a dois em meio à natureza, Pirenópolis se revela um destino ideal.

A pouco mais de 120 km de Goiânia, a cidade combina arquitetura colonial, cachoeiras e movimentos culturais com refúgios planejados para o descanso e a reconexão.

Separamos seis chalés e cabanas especialmente pensados para casais: cada um com toque de exclusividade, decoração convidativa e infraestrutura que une sofisticação e contato com o cerrado.

1. Choupanas da Lagoa

Localizadas a cerca de 10 km de Pirenópolis, os Bangalôs do Sol e da Lua oferecem conforto em meio à natureza com charme rústico e detalhes modernos.

Equipados com hidromassagem, lareira, cozinha completa, fogueira de chão, rede e até passeios de canoa e a cavalo, são perfeitos para quem busca privacidade e experiências enriquecedoras.

Café da manhã é oferecido em autosserviço e os hóspedes destacam o ambiente acolhedor e romântico.

2. Chalés Piribless‑Ikigai

Com nota máxima nas avaliações, esses chalés estilo suíço oferecem infraestrutura de luxo: borda infinita de piscina em pedra vulcânica, vista para montanhas e balões, banheira de hidromassagem, deck em madeira e decoração arquitetônica impecável.

A propriedade está situada a apenas cinco minutos do centro histórico, com ótimo equilíbrio entre natureza e proximidade urbana.

3. Chácara e Cabana Rio das Almas

Esse refúgio isolado na zona rural combina natureza, rio privativo e conforto.

Com varanda, piscina aquecida, ar‑condicionado, cozinha equipada e cama queen com enxoval de luxo, esse chalé de cerca de 60 m² é altamente avaliado por casais que buscam sossego e contato com o Rio das Almas.

A experiência inclui trilha até o rio e atendimento caloroso dos anfitriões.

4. Piri Cabanas (Chácara Texas, Clean, Dark, Ipê)

Parte do ecoparque Piri Park, essas cabanas foram idealizadas por arquitetos internacionais e oferecem privacidade, estilo e serviços completos.

Equipadas com ofurô ou jacuzzi, churrasqueira, lareira, adega, Wi‑Fi, ar‑condicionado, som e Smart TV, proporcionam imersão na paisagem do cerrado e acesso direto ao Piri Lounge, gastrobar sofisticado com vista para o pôr do sol.

5. Casa de Vidro Energia

Construída em estilo de casa na árvore com ampla estrutura de vidro, essa hospedagem suspensa oferece piscina aquecida com hidromassagem, deck panorâmico, cozinha integrada à sala e suíte com banheira.

Localizada a cerca de 8 km do centro, em meio ao cerrado intocado, entrega uma experiência sensorial e arquitetônica única, ideal para casais que buscam conexão absoluta com a natureza.

6. Vale das Cabanas

Este chalé figura em listas recomendadas por oferecer ambiente acolhedor, verde exuberante e isolamento propício para viagens românticas. Vale consultar sites locais ou canais de reserva para confirmar detalhes e disponibilidade atualizada.

