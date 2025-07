6 itens que eram considerados cafona, mas voltaram com tudo

O “cafona” de ontem pode ser o desejo do amanhã

Anna Júlia Steckelberg - 26 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quem nunca torceu o nariz para aquela peça esquecida no fundo do armário da mãe e, anos depois, se pegou desejando exatamente aquilo? Pois é, o que antes era taxado de cafona agora voltou a brilhar nas passarelas, nas ruas e, claro, nas redes sociais. A moda, como bem sabemos, é cíclica e está sempre nos surpreendendo ao resgatar o “brega” com um novo olhar.

Hoje, aquilo que já foi alvo de chacota é símbolo de personalidade, atitude e autenticidade. Camisas tie-dye, pochetes, sandálias plataformas… se na década passada esses itens seriam facilmente ignorados, agora eles são destaque em produções modernas e cheias de estilo. Celebridades e influenciadores vestem esse novo “cafona” com orgulho, provando que estilo vai muito além de regras engessadas.

Mas o que explica esse retorno triunfal de tendências tão controversas? A resposta está na nostalgia, no desejo por uma estética única e no movimento crescente de valorização do que é vintage. Ao resgatar elementos do passado, a moda também conta histórias e provoca reflexões sobre identidade e expressão pessoal.

Confira 6 itens que saíram da lista de “proibidos” e agora são queridinhos:

6 itens que eram considerados cafona, mas voltaram com tudo

1. Pochete

Antes vista como acessório de tiozão, a pochete agora é funcional e fashion. Usada na transversal, virou peça-chave em looks urbanos.

2. Tênis chunky

Conhecido como “tênis de pai”, tem solado robusto e design exagerado. Ousado, virou febre entre jovens que apostam em visuais despojados.

3. Camiseta tie-dye

Clássico do movimento hippie, voltou com força total em modelagens modernas e estampas vibrantes. É peça de destaque em qualquer composição.

4. Bermuda ciclista

De roupa de academia a item de street style, a bermuda ciclista passou por uma transformação e agora combina até com blazer.

5. Sandália plataforma

Queridinha dos anos 90, voltou em versões mais elegantes, usada tanto no dia a dia quanto em produções noturnas.

6. Óculos coloridos ou com armações grossas

Chamativos e cheios de personalidade, os óculos retrô deixaram de ser “vergonha alheia” e se tornaram protagonistas nos visuais mais descolados.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!