Caminhoneiro de Anápolis que morreu em acidente recebe homenagens: “dedicado e companheiro”

Amigos, familiares e colegas utilizaram as redes sociais para expressar pesar pelo trágico ocorrido

Davi Galvão - 26 de julho de 2025

Rodrigo faleceu após perder o controle do caminhão na BR-060. (Foto: Redes Sociais)

Um caminhoneiro, de 27 anos, morador de Anápolis, morreu após capotar o veículo que dirigia na BR-060, nas proximidades do Rio Corumbá. O local é conhecido por uma curva acentuada e perigosa.

O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (25) e a vítima foi identificada como Rodrigo Rosa, morador da Vila Jaiara.

Ele trabalhava para uma empresa localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e transportava uma carga de água no momento do acidente. As causas da saída de pista e capotamento ainda estão sendo apuradas.

Nas redes sociais, a empresa em que Rodrigo trabalhava lamentou a partida do colaborador, destacando a dedicação, responsabilidade e companheirismo do motorista.

Amigos e familiares também desejaram forças aos entes queridos do anapolino neste momento tão difícil.

“Um menino do qual eu vi crescer, e hoje fui velar o corpo dele! Que dor, chegou a doer a alma”, escreveu uma internauta. “Menino alegre, carismático, que por onde passava transbordava o coração das pessoas de felicidade! Nosso menino Diguinho, vai com Deus”, escreveu um.

“Vai em paz meu amigo que Deus te receba nos braços e você nos guie ai de cima eterno irmão pra mim”, desejou outro.

Confira a nota da empresa na íntegra:

É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso colaborador e motorista Elias.

Elias fazia parte da nossa equipe com dedicação, responsabilidade e companheirismo. Sua partida deixa um vazio imensurável em nossos corações e em toda a nossa empresa. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e todos os colegas que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Que Deus conforte o coração de todos.

