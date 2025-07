Imagens mostram homem sendo morto a pauladas em praça de Anápolis

Filmagem mostra embate corporal momentos antes de vítima ser agredida por suspeito

Augusto Araújo - 27 de julho de 2025

Câmeras flagram embate na Praça do Ancião antes de homicídio. (Foto: Reprodução)

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento em que um homem é morto a pauladas na Praça do Ancião, em Anápolis.

Apesar de parcialmente encoberta por árvores, a cena foi flagrada por câmeras de segurança. Na filmagem, é possível ver um breve embate corporal entre a vítima e o suspeito.

Momentos depois, o suposto autor é visto fazendo movimentos repetidos com bastante violência, aparentando ser o ponto em que ele dá diversos golpes com um pedaço de madeira no homem.

A arma do crime foi, inclusive, localizada próximo ao corpo da vítima, que não teve a identidade revelada.

Socorristas foram acionados à praça, mas puderam apenas constatar o falecimento.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para localizar o suposto autor e a Polícia Civil (PC) utiliza as imagens para tentar identificar o suspeito e as motivações para o crime.

