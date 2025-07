Goiás vai do casaco ao ventilador em poucas horas; confira a previsão do tempo

Estado terá amplitude térmica em todas as regiões, com manhãs frias, tardes quentes e baixa umidade do ar

Paulo Roberto Belém - 28 de julho de 2025

Calor e tempo seco (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Moradores de Goiás enfrentarão nesta terça-feira (29), cenário de amplitude térmica em todas as regiões do estado, com a possibilidade da sensação de frio durante o final da madrugada e as primeiras horas da manhã e elevação das temperaturas à tarde.

De acordo com o boletim do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) isso acontece por conta e um bloqueio atmosférico predominante, favorecendo tempo estável.

A região Norte de Goiás é que mais viverá essa condição, com variação da temperatura entre 13° e 37°, na média.

Já nas demais regiões, a amplitude também é observada, mas com temperaturas mais agradáveis. No Centro, os termômetros variam entre 15° e 34°, com a Região Metropolitana de Goiânia marcando entre 16° e 33° e Anápolis registrando entre 17° e 29°.

Na Leste, as temperaturas irão dos 13° para até 34°. Em Luziânia, por exemplo, elas variam entre 18° e 30°. Do outro lado do estado, no Oeste, mais calor à tarde, com frio pela manhã e mais calor à tarde, pontuando entre 16° e 36°. Em Aruanã, entre 17° e 34°.

Na Sudoeste e Sul, as temperaturas mais frias durante a manhã, com 13° e 14°, respectivamente de mínimas e de 34° para ambas, de máxima. Por lá, destacam-se Jataí, marcando entre os 13° e 34° e Três Ranchos, onde os termômetros variam entre 14° e 31°.

Sem qualquer possibilidade de chuvas e com elas não dando as caras há pelo menos 85 dias em algumas regiões de Goiás, o órgão acende o alerta para a diminuição da umidade do ar, principalmente no período da tarde, sendo importantíssimo se hidratar.

