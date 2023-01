Escondida no Norte de Goiás, cidade construída pelos escravos encanta pelo estilo de vida

Localizada a pouco mais de 240 km de Goiânia, Pilar de Goiás, no Norte do estado, é uma cidade pouco conhecida dos goianos, mas que é carrega uma história bastante rica.

O município nasceu em 1736 e foi construído por escravos foragidos, que encontraram uma grande fonte de ouro, que lhes garantiu a liberdade

Pilar de Goiás é uma cidade que encanta pelo estilo de vida. A tranquilidade, harmonia entre os moradores e arquitetura colonial faz qualquer um voltar ao século 18.

Alguns dos hábitos mantidos pelos habitantes são encher baldes de água com a água que sai do chafariz da praça central e receber garrafas de leite na porta de casa.

Pacata, a cidade é um prato cheio para os turistas que gostam de conhecer destinos históricos. Desde 1954, Pilar de Goiás tem o conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Três prédios se destacam na cidade e são parada obrigatória para os visitantes: a Casa da Princesa e as igrejas de(matriz) e Nossa Senhora das Mercês.

A igreja matriz abriga um campanário onde estão os três maiores sinos já feitos em Goiás para um templo, fabricados em 1785, com cerca de 900 kg cada.

A Casa da Princesa foi morada da Princesa Isabel por cerca de um ano, quando Pilar era a principal cidade do estado no ciclo de produção de ouro. É considerada a principal obra barroca não religiosa do século 18 em Goiás.