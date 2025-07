Preso homem que tentou abusar de menino após atraí-lo para o mato em Anápolis

Situação aconteceu no bairro Bandeiras, região Norte da cidade

Paulo Roberto Belém - 28 de julho de 2025

Homem foi preso em flagrante, com a faca que teria utilizado no crime (Foto: Reprodução)

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (28), suspeito de tentar abusar de uma criança de 11 anos em uma mata localizada no Bairro Bandeiras, região Norte de Anápolis.

O suspeito só não teria consumado o ato porque foi impedido por um jovem que ao vê-lo com a vítima adentrando no matagal e reconhecendo-a, achou estranho e foi atrás ver o que estaria acontecendo.

Quando os alcançou, o homem preso estaria com a genitália de fora e a criança sem as roupas de baixo, com as mãos atadas. Vendo aquilo, teria intervindo gritando com o indivíduo, que teria reagido partindo para cima do jovem com uma faca.

Com isso, o suspeito foi desarmado e imobilizado, momento em que os militares foram acionados, prendendo-o assim que chegaram até à ocorrência. A corporação ainda localizou a criança, confirmando com ela a tentativa de abuso. Ela foi entregue aos responsáveis.

Os policiais ainda apuraram que o homem preso é conhecido no bairro por oferecer balinhas e doces para os menores com intenções sexuais. Autuado na Central de Flagrantes por tentativa de estupro de vulnerável, está à disposição do Poder Judiciário.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!