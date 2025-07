Uber vai liberar recurso que permitirá que passageiras escolham motoristas mulheres

De acordo com a empresa, a ativação será opcional e poderá ser feita diretamente no aplicativo

Gabriella Licia - 28 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A Uber anunciou a expansão de um recurso que promete transformar a experiência de muitas mulheres dentro do aplicativo: em breve, passageiras poderão escolher ser atendidas exclusivamente por motoristas mulheres. A funcionalidade, que já vinha sendo testada em fase piloto, agora será liberada gradualmente em todo o Brasil.

O recurso faz parte da iniciativa “U-Elas”, lançada pela empresa com o objetivo de aumentar a segurança, o conforto e a confiança de mulheres que utilizam a plataforma, tanto como motoristas quanto como passageiras. Desde seu lançamento inicial, a função permitia que motoristas do gênero feminino optassem por transportar apenas outras mulheres. Agora, a novidade é que passageiras também poderão ativar essa preferência.

De acordo com a Uber, a ativação será opcional e poderá ser feita diretamente no aplicativo. O recurso estará disponível apenas para passageiras maiores de 18 anos e poderá ser ativado ou desativado a qualquer momento, conforme a necessidade da usuária.

Ainda segundo a empresa, essa atualização atende a um pedido antigo de clientes que desejam uma experiência mais tranquila durante as viagens.

A decisão foi tomada com base em dados e feedbacks coletados nas fases de testes, realizadas em diversas cidades brasileiras desde 2022. A Uber afirma que a recepção ao recurso foi positiva, especialmente entre mulheres que trabalham na plataforma e relataram se sentir mais confortáveis ao atender exclusivamente passageiras do mesmo gênero.

A medida chega em um contexto em que se discute cada vez mais a importância de ambientes seguros para mulheres, principalmente em serviços de transporte.

Diversas passageiras já haviam manifestado receio ao embarcar com motoristas desconhecidos do sexo masculino, especialmente em corridas noturnas ou em regiões afastadas.

Vale lembrar que a Uber também reforçou que o novo recurso não afeta a disponibilidade geral de viagens, já que ele é totalmente opcional e depende da ativação individual de cada usuária. A empresa informou que o lançamento será gradual, e que as passageiras que estiverem com o app atualizado receberão notificações assim que a funcionalidade estiver disponível em sua região.

Essa é mais uma iniciativa da plataforma no sentido de tornar as viagens mais seguras e inclusivas. A expectativa é que a funcionalidade reduza episódios de desconforto e ofereça mais autonomia para mulheres dentro do aplicativo.

