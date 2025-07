Justiça do Trabalho concede decisão que é duro golpe para Uber no Brasil

Empresa tentou rebater, mas decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) foi prevalecida

Gabriella Licia - 22 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Priscilla Du Preez/Pexels)

Uma decisão da Justiça do Trabalho pode representar um divisor de águas para a atuação da Uber no Brasil. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) reconheceu, por unanimidade, o vínculo empregatício entre um motorista de aplicativo e a plataforma.

O julgamento, considerado um duro golpe para a empresa, fixou uma condenação provisória no valor de R$ 100 mil e determinou que a Uber registre o contrato do trabalhador na Carteira de Trabalho.

Na ação, o motorista alegou que havia todos os elementos que caracterizam uma relação de emprego, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): onerosidade, pessoalidade, subordinação e habitualidade.

Segundo ele, o pagamento era feito diretamente pela plataforma, não havia possibilidade de substituição para as corridas e havia controle rigoroso via aplicativo. Além disso, a recusa frequente de chamadas poderia gerar punições como mensagens automáticas e bloqueios, além do risco de ser desligado da plataforma, o que, segundo o trabalhador, equivaleria a uma demissão sem justa causa.

Já a Uber argumentou que a relação seria de natureza comercial, e não empregatícia. A empresa sustentou que o motorista atuava como parceiro, prestando serviços de forma autônoma, com liberdade de horários e que os próprios usuários pagavam diretamente pelos serviços prestados.

Apesar disso, o relator do caso, desembargador Clóvis Fernando Schuch Santos, discordou da tese da empresa.

Em seu voto, destacou que a atuação do motorista se encaixava nas diretrizes da CLT, especialmente pela ausência de substituição, frequência diária de trabalho e controle exercido pela empresa. Segundo o magistrado, o motorista não atuava com autonomia real, já que sua continuidade na plataforma dependia da aceitação das condições impostas pela Uber.

Com a decisão, a Uber deverá registrar na CTPS do trabalhador o vínculo referente ao período entre abril de 2019 e setembro de 2023, com salário fixado em R$ 4.500 mensais. Entre os direitos trabalhistas reconhecidos estão férias vencidas e proporcionais, 13º salário, aviso prévio, FGTS e liberação para recebimento de seguro-desemprego.

O caso reacende o debate jurídico sobre os limites da gig economy no país e ocorre em um momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) também discutem a regulamentação de atividades por meio de aplicativos.

Processo: 0021209-17.2023.5.04.0411

