Faculdade em Anápolis sai na frente oferecendo graduações que conectam estudantes ao mercado de trabalho

Gabriella Licia - 29 de julho de 2025

Fachada da unidade do Senai, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Senai).

Com foco em inovação, ensino prático e conexão direta com o mercado industrial, a Faculdade Senai Roberto Mange tem se destacado como uma das instituições mais preparadas para formar profissionais nas áreas de tecnologia e indústria em Anápolis.

Com estrutura moderna, corpo docente qualificado e cursos alinhados às tendências da Indústria 4.0, o centro universitário vem atraindo estudantes que buscam uma formação sólida e voltada ao futuro.

Entre os cursos mais procurados está a graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que prepara os alunos para atuar com inteligência artificial, computação em nuvem e sistemas digitais. O objetivo do curso é capacitar profissionais prontos para enfrentar os desafios tecnológicos e se destacar em um mercado cada vez mais exigente e competitivo.

Outro diferencial da instituição está na formação prática. Na graduação em Automação Industrial, por exemplo, os alunos têm contato direto com equipamentos utilizados em ambientes reais de produção.

A Faculdade Senai também oferece cursos superiores em Logística, com duração de dois anos, e em Tecnologia em Processos Químicos, além de outras graduações voltadas para o setor produtivo. Todas as formações priorizam a prática aliada à teoria, proporcionando uma formação completa e atualizada.

Para quem busca transformar o futuro por meio da tecnologia, a Faculdade Senai Roberto Mange representa uma oportunidade concreta de crescimento e qualificação profissional. A instituição segue fortalecendo seu compromisso com o desenvolvimento regional, formando profissionais preparados para os desafios do presente e do futuro.

Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no site oficial ou diretamente na unidade da Faculdade Senai em Anápolis.