Morre aos 83 anos o professor Walter Paulo Santiago, referência na educação em Goiás

Educador, empreendedor e entusiasta do esporte, ele deixa legado marcante no estado

Samuel Leão - 29 de julho de 2025

Professor Walter Paulo Santiago, faleceu aos 83 anos. (Foto: Divulgação)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 83 anos, o professor Walter Paulo Santiago. Ele enfrentava problemas de saúde que se agravaram nos últimos meses e não resistiu.

Natural de Goiânia, nascido em 2 de outubro de 1941, Walter Paulo dedicou a vida à educação, à política e ao esporte. Foi vice-prefeito de Senador Canedo entre 2017 e 2020 e, em 2018, concorreu a deputado federal, somando mais de 30 mil votos.

O corpo do professor será velado no Cemitério Parque Memorial de Goiânia a partir das 11h. O sepultamento está previsto para ocorrer ainda hoje, às 17h, no mesmo local.

Walter deixa a companheira Eliane América de Sousa, com quem viveu por mais de 20 anos, e outros 12 filhos. Sua trajetória é marcada por superação, empreendedorismo e compromisso com o desenvolvimento educacional de Goiás.

Em 1968, concluiu o curso técnico em Contabilidade no Colégio Rui Barbosa e chegou a atuar com um pequeno escritório próprio. No entanto, foi na educação que encontrou sua verdadeira vocação. Enquanto cursava Direito na Universidade Federal de Goiás (UFG), começou a lecionar na rede estadual de ensino.

Em 1978, fundou o Colégio Padrão Universitário, marco inicial de uma jornada que transformaria o ensino superior no interior goiano. Em 1985, criou a Faculdade de Anicuns, oferecendo cursos de Licenciatura curta, Pedagogia e Direito. No mesmo ano, fundou também a Faculdade de Gurupi. Em 1998, expandiu seu projeto educacional com a Faculdade Padrão de Novo Horizonte, seguida da unidade da Av. Anhanguera, em 2005, e da Faculdade de Quirinópolis.

Fora da sala de aula, Walter também foi apaixonado por esportes. Passou a organizar corridas de rua e dedicou-se ao karatê a partir de 1982. Em 2007, teve a honra de carregar a tocha olímpica, um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória esportiva. Também foi agraciado com a comenda Pedro Ludovico Teixeira, em 2006.

