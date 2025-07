Oruam é notificado a deixar mansão no Joá após prisão

Saída está sendo intermediada por familiares do rapper, que está preso em Bangu 3, no complexo de Gericinó

Folhapress - 29 de julho de 2025

Oruam sendo preso. (Foto: Reprodução/X)

ANA CORA LIMA – O cantor Oruam, 24, foi notificado a desocupar o imóvel de luxo em que morava há quase dois anos, no bairro do Joá, zona oeste do Rio de Janeiro.

A saída está sendo intermediada por familiares do rapper, que está preso em Bangu 3, no complexo de Gericinó. Nos próximos dias, sua noiva, Fernanda Valença, deve deixar a propriedade.

O F5 apurou que os proprietários alegaram dois motivos para solicitar a desocupação imediata: a exposição excessiva do imóvel e uma suposta dívida de R$ 600 mil, referente a aluguéis e juros em atraso.

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno já havia sido notificado no fim de fevereiro. Desta vez, diante da ameaça de ação judicial, a defesa do rapper decidiu encerrar o contrato de locação.

“Houve um desfecho amigável e Oruam não foi despejado. Ele recebeu uma notificação extrajudicial por excesso de exposição da casa, e o contrato encerrado de forma amistosa.

Entendemos que, se a alta exposição que realmente existiu — poderia causar maiores problemas ao proprietário, o melhor seria deixar o imóvel. A informação sobre inadimplência é inverídica”, afirmou a assessoria do cantor.

O imóvel alugado por Oruam possui quatro andares e vista para o Canal da Joatinga e a Praia da Barra. Com 1.200 m² de área total, a residência conta com cinco suítes, sete banheiros, área gourmet, espaço de lazer e três vagas de garagem.

A casa ainda dispõe de duas piscinas, sauna a vapor, varanda, jardim em elevação, além de amplas salas de estar, jantar e TV, e uma cozinha equipada.

Avaliada em R$ 40 milhões, a propriedade está anunciada para aluguel no site LuxoBrasil, com diárias a partir de R$ 10 mil. A reportagem tentou contato com o proprietário do imóvel, mas não obteve resposta.

Oruam é investigado por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e um oficial de cartório por ter, segundo os relatos, jogado pedras neles quando tentavam cumprir um mandado de apreensão de um adolescente que estaria escondido na residência do cantor no dia 21 de julho.