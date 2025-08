6 lugares ideais para fazer um piquenique em família em Goiânia

De cenários históricos à vegetação local, conheça essas opções a seguir

Anna Júlia Steckelberg - 01 de agosto de 2025

Parque Vaca Brava é bastante frequentado por população de Goiânia. (Foto: Captura/YouTube)

Imagina um domingo em família, uma cesta de quitutes, crianças correndo e aquele clima leve ao redor. Em Goiânia, isso não é apenas um cenário, é uma experiência acessível e cheia de vida.

Se você busca lugares com sombra generosa, gramados bem-cuidados e estrutura para diversão dos pequenos (e dos adultos também!), selecionamos seis parques que combinam natureza, segurança e beleza.

Confira os espaços que recebem elogios constantes de famílias e visitantes.

1. Parque Vaca Brava

Localizado no Setor Bueno, o Vaca Brava é um verdadeiro oásis urbano de 79 800 m², com lago central, chafariz, pista de cooper e estações de ginástica.

Frequentadores destacam o amplo gramado e as sombras ideais para piquenique, em um ambiente seguro e bem arborizado, com infraestrutura ao redor, como o Goiânia Shopping. Para famílias, é uma escolha certeira: espaço amplo, vista agradável e fácil acesso.

2. Parque Flamboyant

Inaugurado em 2007, no bairro Jardim Goiás, o Parque Flamboyant ocupa cerca de 125 000 m² e impressiona pela composição harmoniosa de dois lagos, vastos gramados, mirante, ponte de madeira e playground.

É frequentemente apontado como um dos parques mais bonitos da cidade, ideal para atividades ao ar livre, piquenique e diversão das crianças.

3. Bosque dos Buritis

Patrimônio paisagístico e um dos parques mais antigos da capital, com 141 500 m² que combinam trilhas, lagos, vegetação nativa e monumentos como o Monumento à Paz Mundial.

A diversidade de vegetação e a infraestrutura ao redor garantem um passeio rico em experiências.

4. Parque Areião

Com 215 000 m², o Areião é valorizado por sua área de preservação ambiental, trilhas, lago, pista de cooper iluminada e playground com estrutura para crianças.

Frequentadores elogiam a combinação de natureza típica do cerrado com segurança e conforto, ideal para famílias que querem se conectar com o meio ambiente em plena cidade.

5. Parque Lago das Rosas

Um dos mais antigos de Goiânia, com cerca de 315 000 m², abriga o Zoológico e oferece um cenário art déco com lago, pista de caminhada, mirante e pedalinho, opção clássica e lúdica para visitantes de todas as idades.

As áreas gramadas em torno do lago são perfeitas para estender a toalha e aproveitar a tarde com tranquilidade e estilo.

6. Praça do Sol

Embora menor que os demais, a Praça do Sol, localizada no Setor Oeste, é popular para encontros rápidos, especialmente pela sombra generosa do solário central e pela proximidade de cafés e comércio local.

