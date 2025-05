Conheça a cachoeira escondida em Goiás que é o paraíso para amantes de trilhas e natureza

Com uma queda d’água imponente e águas cristalinas, a Ave Maria proporciona uma experiência de conexão intensa com a natureza

Davi Galvão - 25 de maio de 2025

Cachoeira oferece vista de tirar o fôlego. (Foto: Divulgação)

Inegável que ao redor do globo existem maravilhas naturais de cair o queixo, mas muito se engana quem pensa que para conhecer lugares paradisiacos é preciso ir muito longe. Isso porque, em poucas horas – a depender do destino – e sem sair de Goiás, é possível se deparar com destinos deslumbrantes.

Esse é o caso da Cachoeira da Ave Maria, localizada em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros — um refúgio natural que une beleza, aventura e cultura em um só lugar.

Com uma queda d’água imponente e águas cristalinas, a Ave Maria proporciona uma experiência de conexão intensa com a natureza. A vista, digna de cartão-postal, pode ser admirada de duas maneiras: por um mirante de fácil acesso, após uma caminhada leve de 450 metros, ou por um trajeto mais aventureiro de 4 km, seguindo o leito do rio.

Para este último, é necessário o acompanhamento de um guia credenciado, o que garante segurança e ainda acrescenta informações valiosas sobre a fauna, a flora e a história local.

O percurso até a cachoeira passa pela comunidade Kalunga do Engenho II, uma das mais importantes do Brasil na preservação da cultura quilombola.

A região, além da beleza natural, é marcada por uma rica herança de resistência e ancestralidade, o que torna o passeio ainda mais especial. A visita, portanto, vai além do turismo ecológico e se transforma em uma imersão cultural.

A Ave Maria também se destaca pela localização privilegiada, próxima a outras atrações famosas da região, como as cachoeiras Candaru, Capivara e Santa Bárbara.