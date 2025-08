Anápolis, 118 anos: depois da festa, o compromisso

Mais do que lembrar do passado, é hora de honrar a história com atitudes. O futuro que queremos se constrói com união, propósito e coragem

José Fernandes - 01 de agosto de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Celebrar o aniversário da nossa cidade é lembrar que sua grandeza está nas pessoas. É o esforço diário do trabalhador, da professora, do comerciante, do agricultor, do jovem que sonha e constrói.

Anápolis nasceu grande no coração de Goiás. Terra que acolhe e transforma. Um mosaico de histórias, culturas e talentos. Sírios, italianos, mineiros (meus avós maternos), paulistas, nordestinos (meu pai e meus avós paternos) e goianos fizeram daqui um lar.

Nossa vocação industrial, força logística e comércio vibrante movem a economia. Mas é o povo que move a cidade. Anápolis pulsa nas escolas, nas feiras, nos hospitais, nas igrejas, nas ruas.

Como dizia Aristóteles, “a grandeza não está em viver, mas em bem viver”. E Anápolis vive bem quando cuida da sua gente, quando cuida na saúde, educação, cultura, esporte e dignidade para todos.

Mais do que lembrar do passado, é hora de honrar a história com atitudes. O futuro que queremos se constrói com união, propósito e coragem.

Fernando Pessoa escreveu: “somos do tamanho do que sonhamos”. E Anápolis sempre sonhou grande.

118 anos depois, seguimos juntos por um futuro ainda mais audacioso, solidário e cheio de propósito.

Parabéns, Anápolis! O próximo capítulo dessa história começa agora comigo, com você e com todos nós.

Anápolis precisa dos anapolinos.