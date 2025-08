Conheça a cidade goiana que registrou menos de 5 °C, a menor temperatura do ano no estado

Marca superou o recorde anterior, também do próprio município. Queda deve continuar nos próximos dias

Isabella Valverde - 02 de agosto de 2025

Jataí, cidade localizada no Sudoeste goiano, é uma das mais frias do estado. (Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Jataí)

A cidade de Jataí, no Sudoeste Goiano, registrou a menor temperatura do ano no estado na última quinta-feira (31), com 4,9°C às 7h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A marca superou o recorde anterior, também do próprio município, que havia atingido 5,7°C na quarta (30).

Além disso, a capital Goiânia registrou a menor temperatura de 2025 até agora, com 13,5°C também na quinta.

Segundo o Inmet, esse frio está sendo provocado por uma forte massa de ar polar que seguirá atuando até o final de semana..

A previsão aponta ainda a chegada de uma nova frente fria ao Sul do Brasil neste domingo (03) que deve avançar até o Centro-Oeste.

A expectativa é que ela gere nebulosidade em Goiás a partir de terça (05), podendo causar chuvas isoladas. Com isso, uma nova queda nas temperaturas é prevista para quarta (06).

Por que Jataí costuma ser mais fria?

Jataí está situada em uma região de planalto, com altitudes elevadas, o que favorece o resfriamento durante as noites e madrugadas, especialmente no inverno.

O município também possui características de clima tropical de altitude, o que contribui para temperaturas mais baixas do que em outras regiões do estado.

A ausência de áreas urbanizadas densas também reduz a retenção de calor, diferentemente do que ocorre em cidades maiores como Goiânia.

