Os detalhes do acidente que matou ciclista de 26 anos na rotatória do Recanto do Sol

Jovem teve o corpo esmagado por caminhão e motorista só percebeu a situação quando foi informado que o veículo dele estava arrastando moto

Da Redação - 02 de agosto de 2025

Emanoel Henrique Gomes da Silva tinha 16 anos e morreu no acidente. (Foto: Montagem/ Portal 6)

Um ciclista de 26 anos morreu em um grave acidente na noite desta sexta-feira (01), na rotatória do Recanto do Sol, em Anápolis. A vítima, identificada como Emanoel Henrique Gomes da Silva Rodrigues, teve o corpo esmagado por um caminhão.

O acidente ocorreu por volta das 22h26, no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Universitária.

O motorista do caminhão, um homem de 55 anos, relatou às autoridades que trafegava pela Avenida Universitária e, ao fazer o retorno na rotatória para acessar a Avenida Brasil, sinalizou a conversão para a direita.

Nesse momento, ele ouviu um barulho vindo debaixo do veículo, mas, segundo seu depoimento, acreditou ser algo normal da manobra com o caminhão. O condutor afirmou não ter percebido o acidente e só tomou conhecimento do ocorrido quando já estava na garagem da empresa onde trabalha, alertado por um transeunte.

Após ser informado, o motorista retornou imediatamente ao local para prestar assistência. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Ao chegarem, os socorristas encontraram Emanoel já sem sinais vitais, e o óbito foi constatado no local por um médico do SAMU.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia pela Polícia Científica. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e o motorista foi ouvido pelas autoridades.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) deverá assumir a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.